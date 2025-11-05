Uboi transporta 5 milhões de bovinos e revoluciona logística pecuária

247 - A plataforma digital Uboi, desenvolvida pela TRS, transportadora da JBS, foi ampliada para atender pecuaristas de todas as regiões do Brasil. Segundo informações da própria empresa, em apenas cinco anos de operação o serviço já movimentou mais de 5 milhões de cabeças de gado, em cerca de 94 mil viagens entre fazendas e frigoríficos, conectando produtores de diferentes perfis – de confinadores a criadores de ciclo completo.

Lançado com um investimento inicial de R$ 1 milhão, o Uboi nasceu com o propósito de transformar o transporte de bovinos no país, respondendo à crescente demanda do campo por mais segurança, previsibilidade e eficiência logística, sem abrir mão do bem-estar animal e da sustentabilidade. Com frota própria de mais de 800 caminhões e 30 filiais estrategicamente distribuídas, o sistema cobre rotas curtas, regionais e também longas, chegando a percursos de até 4.500 quilômetros, como o trajeto entre o Acre e a Bahia — distância semelhante à de São Paulo até Bogotá.

A logística inteligente do Uboi otimiza o deslocamento dos veículos e direciona o transporte mais próximo para atender cada nova demanda, evitando viagens ociosas e reduzindo custos e emissões. O resultado é uma operação mais ágil e sustentável, que beneficia tanto o produtor quanto o meio ambiente.

“O Uboi vai além de um serviço; é uma solução da TRS que profissionaliza o transporte bovino, reduzindo ineficiências, custos logísticos e garantindo bem-estar animal”, afirma Márcio Salaber, diretor da TRS. “Desenvolvido para atender necessidades reais dos pecuaristas, a plataforma multicanal traz simplicidade, confiabilidade e praticidade. Atendemos a demanda de pecuaristas de todos os perfis: pequeno, médio e grande porte, independentemente do volume de rebanho.”

A frota da TRS é composta por carretas personalizadas, algumas com dois andares, desenvolvidas pela própria JBS. Essa inovação aumenta a capacidade de transporte de 18 para até 54 animais por veículo, com sistemas de elevação que eliminam o uso de escadas, reduzindo o estresse e as contusões nos bovinos. O controle de telemetria e o uso de inteligência artificial embarcada permitem monitorar o comportamento dos motoristas e rastrear o rebanho em tempo real, prevenindo manobras bruscas que possam comprometer a integridade dos animais.

Para longas viagens, o Uboi conta com uma estrutura diferenciada: os “boitéis”, pontos de parada preparados para descanso, alimentação e hidratação dos animais, além de oferecer repouso aos motoristas. Essas unidades estão localizadas estrategicamente em rodovias voltadas ao transporte agropecuário, o que garante segurança e conforto durante todo o trajeto.

Com o objetivo de ser acessível a todos os produtores, a contratação do serviço pode ser feita por aplicativo, WhatsApp, telefone ou site. O sistema foi desenhado para ser simples e funcional, inclusive para quem tem pouca familiaridade com tecnologia. Essa abordagem é reforçada por um levantamento da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio (ABMRA), divulgado em setembro de 2025, que aponta que 98% dos produtores rurais têm acesso a smartphones e utilizam o WhatsApp como principal ferramenta de comunicação.

Além disso, o Uboi oferece transparência total no processo: os usuários podem avaliar os motoristas, permitindo à empresa aprimorar continuamente o atendimento.

O sucesso do projeto já inspira novos planos. Segundo Salaber, a TRS avalia expandir o modelo de transporte para outras espécies, como suínos e aves, consolidando o Uboi como uma referência nacional na profissionalização da logística agropecuária. Hoje, o transporte de bovinos responde por cerca de 40% do volume total de negócios da TRS, reforçando o protagonismo da plataforma no setor.