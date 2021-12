UFRN oferece curso de ‘Construção do Reino de Deus’ e provoca reação de estudantes de medicina

Apoie o 247

Revista Fórum - “A Construção do Reino de Deus”. Este é o nome do curso de extensão que está com inscrições abertas no Departamento de Medicina Clínica da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte). As inscrições para as 220 vagas disponíveis podem ser feitas no portal da UFRN, na plataforma Sigaa, que traz a “Lista de Cursos e Eventos de Extensão com Períodos de Inscrição Abertos”.

Foi o terceiro curso, desde 2019, que trata do “reino de Deus” como um dos temas.Alunos reagiram nas redes em defesa do Estado Laico. “Isso é sério? A UFRN está virando uma igreja neopentecostal?”, comentou um estudante. “Num curso de Teologia, eu ja teria achado precária a justificativa (da disciplina), mas em um curso de medicina?”, pergunta outro aluno.

Em nota, a UFRN alegou que o curso atenderia ao “pluralismo de ideias”.

