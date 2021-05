Um a cada quatro brasileiros não tem o que comer e mulheres e negros são mais impactados, revela Datafolha

247 - Um a cada quatro brasileiros diz que a quantidade de comida na mesa para alimentar a família foi menor do que o suficiente nos últimos meses, durante a pandemia da Covid-19

Um a cada quatro brasileiros diz que a quantidade de comida na mesa para alimentar a família foi menor do que o suficiente nos últimos meses, durante a pandemia da Covid-19, mostra pesquisa Datafolha. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

O levantamento aponta também que 88% dos entrevistados disseram perceber que a fome no país aumentou.

A situação é mais sentida por mulheres, negros e pessoas menos escolarizadas. Faltou comida para 40% dos que têm apenas o ensino fundamental completo. A fome foi mais sentida também entre moradores da região Nordeste.

A fome do Brasil é reflexo da grave crise econômica que o país enfrenta, com medidas de austeridade do governo, alta do desemprego, e a pandemia que afeta a vida dos brasileiros.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.