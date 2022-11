Um a um, Lula cumprimenta ministros do Supremo (vídeo)

Apoie o 247

Agência Brasil com 247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se nesta-quarta (9) com ministros do Supremo do Tribunal Federal (STF) na sede da Corte. O encontrou foi um dos primeiros compromissos de Lula em Brasília após o resultado do segundo turno das eleições.

O encontro durou cerca de 50 minutos e teve a participação de dez ministros do STF. A única ausência foi do ministro Luís Roberto Barroso, que está em viagem institucional ao Egito, onde participa da Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27).

Ao entrar na sala da presidência do STF, Lula cumprimentou cada um dos ministros do STF. Assista:

Vcs têm a dimensão desse encontro e do tamanho do @LulaOficial? Sentar-se com vários dos ministros do @STF_oficial que o colocaram na cadeia, e depois tiveram de reconhecer o erro e colocá-lo em liberdade? pic.twitter.com/ZbQD1Du6z0 — Carlos Alberto Jr. (@cajr1569) November 9, 2022

>>> Em reunião com ministros do STF, Lula promete atuar pela reconstrução da união do Brasil

De acordo com o tribunal, os ministros demonstraram preocupação com os investimentos em educação e meio ambiente no novo governo. Durante a conversa, Lula afirmou que "atuará pela reconstrução da união do Brasil".

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e os advogados Eugênio Aragão e Cristiano Zanin também estavam na comitiva que participou do encontro.

Após a reunião no STF, o presidente eleito se encontra com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Mais cedo, Lula também reuniu com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

