'Um dia de tristeza e dor', diz Dirceu sobre morte de Duda Mendonça

247 - O ex-ministro José Dirceu divulgou uma nota de pesar para lamentar a morte do publicitário Duda Mendonça, falecido nesta segunda-feira (16) em decorrência de um câncer no cérebro. “Um dia de tristeza e dor pela morte meu amigo Duda Mendonça, sempre presente e solidário nos momentos mais duros e difíceis que passamos”, escreveu Dirceu no texto.

Na nota, Dirceu ressalta que Duda Mendonça era um “publicitário genial, criativo, inovador um dos maiores do nosso Brasil responsável pela campanha na TV e rádio, que sabia fazer como ninguém, vitoriosa de Lula em 2002, mas principalmente amigo e companheiro Deixo aqui meu abraço de conforto a sua esposa Aline Lucas e demais filhos e filhas”.

Leia a íntegra da nota.

“Um dia de tristeza e dor pela morte meu amigo Duda Mendonça sempre presente e solidário nos momentos mais duros e difíceis que passamos juntos. Publicitário genial criativo, inovador, um dos maiores do nosso Brasil, responsável pela campanha na TV e rádio, que sabia fazer como ninguém, vitoriosa de Lula em 2002, mas principalmente amigo e companheiro Deixo aqui meu abraço de conforto a sua esposa Aline Lucas e demais filhos e filhas”.

