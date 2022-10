Um dos fundadores do Vem Pra Rua declara voto em Lula (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um dos fundadores do movimento Vem Pra Rua, Luis Fernando Crestana declarou voto no candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com vídeo publicado nesta terça-feira (18) nas redes sociais.

"Não temos outro caminho para a pacificação desse país [...] que não seja dar esse voto de confiança pro Lula", disse. "Eu voto pela democracia".

Segundo Crestana, Jair Bolsonaro (PL) "mostrou que não tem convívio com a democracia, com respeito pelo ser humano".

A pesquisa Ipespe, divulgada nesta terça-feira (18), mostrou Lula na primeira posição contra Bolsonaro na disputa pelo segundo turno marcado para o dia 30 de outubro.

