"Um novo amanhã finalmente chegou", diz Janja, nova primeira-dama do Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - A nova primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, deu sua primeira declaração um dia após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ser eleito presidente da República.

"Chorei enquanto trocava as páginas do pronunciamento do meu marido, agora presidente eleito. Chorei porque a medida que ele lia, um Brasil de amor e esperança se materializava naquelas palavras. Um Brasil de paz e união. Mais justo e igualitário. Foi a certeza de que um novo amanhã finalmente chegou", disse ela à Andréia Sadi, do g1, nesta segunda-feira (31).

Janja e Lula se casaram em maio deste ano, em São Paulo, mas vivem juntos desde novembro de 2019, quando o petista deixou a sede da Polícia Federal em Curitiba, onde ficou preso injustamente por 580 dias.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.