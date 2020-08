Uma coleção de frases chocantes de Bolsonaro durante a epidemia: em março, previu que morreriam menos de 800

247 - Veja a seguir uma coleção quase inacreditável de frases de Jair Bolsonaro, desde março, no início da epidemia do coronavírus. Em 22 de março, ele previu que o número de mortos no país não chegaria a 800 - superou a marca de 100 mil neste sábado.

O levantamento é dos jornalistas Alex Tajra e Lucas Borges Teixeira do Uol e da equipe do Brasil 247. Leia:

“Tem a questão do coronavírus também que, no meu entender, está superdimensionado o poder destruidor desse vírus." - 9 de março

“O número de pessoas que morreram de H1N1 foi mais de 800 pessoas. A previsão é não chegar aí a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus.” - 22 de março

“Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria. Seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão." - 24 de março

“O vírus tá aí, vamos ter de enfrentá-lo, mas enfrentar como homem, pô, não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. È a vida, todos nós vamos morrer um dia." - 29 de março

“O vírus é igual a uma chuva. Ela vem e você vai se molhar, mas não vai morrer afogado." - 01 de abril

“Quarenta dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus." - 12 de abril

“Ô, ô, ô, cara. Eu não sou coveiro, tá?" - 20 de abril

“E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre." - 28 de abril

“Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda, Tubaína." - 20 de maio

“A gente lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo." - 02 de junho

A gente lamenta todas as mortes, vamos chegar a 100 mil, mas vamos tocar a vida e se safar desse problema." - 6 de agosto

