Uma das revistas científicas mais influentes do mundo, Nature declara apoio a Lula

Apoie o 247

ICL

247 - Uma das mais influentes revistas científicas do mundo, a Nature declarou apoio ao ex-presidente Lula (PT) no segundo turno da eleição presidencial no Brasil, alegando que o governo Jair Bolsonaro (PL) “tem sido desastroso para a ciência, o ambiente, o povo do Brasil - e o mundo”.

Segundo a publicação, as eleições brasileiras são as “mais importantes do país desde o fim da ditadura militar em 1985”.

“O histórico de Bolsonaro está a dar nas vistas. Sob a sua liderança, o ambiente foi devastado à medida que ele recuou nas proteções legais e desrespeitou os direitos dos povos indígenas. Só na Amazónia, a desflorestação quase duplicou desde 2018, esperando-se mais um aumento quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil divulgar os seus últimos dados de desflorestação nas próximas semanas”, diz o órgão.

A revista ainda comparou Bolsonaro ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pois “ignorou os avisos dos cientistas sobre a Covid-19 e negou os perigos da doença”. “Bolsonaro também minou os programas de vacinação, questionando a segurança e eficácia dos imunizantes. Mais de 685.000 pessoas morreram no Brasil devido à Covid-19. A crise econômica que se seguiu à pandemia atingiu duramente os brasileiros”, argumenta.

Ainda diz que ambos Bolsonaro e Trump “procuraram minar o Estado de direito e cortar os poderes dos reguladores”.

Em relação à ciência, a Natura diz que “o financiamento para a ciência e tecnologia estava a diminuir quando Bolsonaro tomou posse, e tem continuado a cair sob a sua liderança, ao ponto de muitas universidades federais estarem lutando para manter as luzes acesas e os edifícios abertos”.

Por outro lado, a publicação destaca que o PT “fez grandes investimentos na ciência e na tecnologia” e durante os governos petistas “existiam fortes proteções ambientais e as oportunidades educacionais foram alargadas”. “Além disso, graças em parte a um sistema de transferência maciça de dinheiro para os pobres, chamado Bolsa Família, as pessoas com baixos rendimentos viram ganhos em riqueza e oportunidades”, lembra.

“Os eleitores do Brasil têm uma oportunidade valiosa para começar a reconstruir o que Bolsonaro demoliu. Se Bolsonaro conseguir mais quatro anos, os danos poderão ser irreparáveis”, conclui.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.