Uma em cada cinco ambulâncias compradas no governo Bolsonaro vai para o Piauí, reduto de Ciro Nogueira

O estado do ministro também teve mais repasses aprovados para a compra deste tipo de veículo do que as regiões Centro-Oeste, Norte e Sul isoladamente em 2021 edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governo Bolsonaro aprovou para o estado do Piauí, 18% do orçamento destinado para a compra de ambulâncias no país. O reduto do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), - um dos principais líderes do centrão no Congresso - recebeu, em 2021, 123 das 683 ambulâncias compradas pelo governo. Os dados são do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Reportagem do jornal Folha de S. Paulo revela que o Piauí tem sido inundado por ambulâncias, várias delas distribuídas a aliados do clã Nogueira. Só a senadora Eliane Nogueira (PP), mãe do ministro, indicou R$ 8,2 milhões para compra de ambulâncias por meio das emendas de relator, segundo prestação de contas dela —no total, as indicações somam R$ 399,2 milhões.

O valor indicado por ela daria para comprar 33 veículos do estilo furgão ou 35 modelo pick-up.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A reportagem denuncia que algumas das ambulâncias foram entregues em 2022, ano de eleição. A senadora não abre mão de comemorar as entregas exibindo vídeos em suas redes sociais com os agradecimentos das novas cidades beneficiadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE