'Uma padaria agora é prova do crime de Bolsonaro', diz colunista

"Uma padaria agora é uma cena do grande escândalo nacional", diz Joaquim Ferreira dos Santos sobre o gasto de R$ 55 mil de Bolsonaro em uma padaria com o cartão da Presidência

247 - "Uma padaria não é mais uma simples padaria cercada de pão doce por todos os lados. Uma padaria agora é uma prova do crime, uma cena inesperada do grande escândalo nacional", afirma em artigo publicado no jornal O Globo nesta segunda-feira (16) Joaquim Ferreira dos Santos, que foi à padaria em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde Jair Bolsonaro (PL) gastou R$ 55,2 mil no cartão corporativo da Presidência da República em um único dia em maio de 2019.

"'O sonho do Bolsonaro acabou?', eu provoquei o funcionário assim que sentei à mesa para fazer os pedidos do lanche", relatou o colunista.

Ferreira dos Santos foi ao estabelecimento com os dois netos e gastou R$ 41,80. "Ainda não se sabe exatamente o que o ex-presidente consumiu na padaria. Pela quantia espetacular num comércio relativamente barato é provável que tenha experimentado cada produto da casa".

O colunista ainda contou sobre uma fala irônica feita por um dos funcionários do local em relação ao gasto exorbitante de Bolsonaro. "Na saída, perguntei ao caixa se tinha visto o ex-presidente por ali. Embora bem-humorado, o rapaz fez mais uma denúncia às muitas que agora se juntam contra o ex-cliente das despesas panificadoramente milionárias: 'se ele deixasse os 10% dos funcionários a gente tava é bem!'".

