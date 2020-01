UNE denuncia: há mais erros de Weintraub no Enem e Sisu

A UNE denuncia que o caos promovido no Enem pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, segue a todo vapor. Estudantes recorreram à entidade para informar que não conseguem participar da lista de Espera do SISU, plataforma digital de inscrição no Ensino Superior edit

247 - A União Nacional dos Estudantes (UNE) denuncia nesta quarta-feira (29) que o caos promovido no Enem pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, segue a todo vapor. Estudantes recorreram à entidade para informar que não conseguem participar da Lista de Espera do SISU.

OS ERROS NÃO PARAM! Estudantes que se inscreveram em apenas uma opção de curso não estão conseguindo participar da Lista de Espera do SISU pois, segundo o site ele já está inscrito na segunda opção 🤷‍♀️ Tem alguém aí passando por isso também? — UNE (@uneoficial) January 29, 2020

Entidades entrarão na justiça contra o MEC

Por conta de todo o caos promovido nas provas do Enem, incluindo provas com erros e problemas no site do Sisu, a UNE e a Ubes entrarão na justiça contra o ministério da Educação, após receber denúncias de que candidatos de vários estados tiveram acesso às suas colocações na manhã desta quarta-feira (28). A Divulgação das notas é ilegal pois contraria decisão judicial que suspendeu os resultados do Sisu