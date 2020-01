UNE e Ubes convocam manifestação pelo "Fora Weintraub"

A UNE e a Ubes convocam manifestação na próxima segunda-feira (3) exigindo a imediata saída do ministro da Educação, Abraham Weintraub, após os erros identificados na prova do Enem e no Sisu que prejudicaram milhões de estudantes edit

247 - A União Nacional dos Estudantes (UNE) e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), entidades que atuam em defesa dos direitos dos estudantes, irão promover uma manifestação na próxima segunda-feira (3) exigindo a imediata saída do ministro da Educação, Abraham Weintraub, após os erros identificados na prova do Enem e no Sisu que prejudicaram milhões de estudantes. O ato irá ocorrer no Vão Livre do Masp.

O presidente da UNE, Iago Montalvão, expõe o absurdo que a gestão Bolsonaro conduz o MEC:

Darcy Ribeiro deve se revirar todos os dias enquanto Weintraub estiver sentado na cadeira de Ministro da Educação.



Minha indignação é proporcional à minha tristeza pela educação brasileira. O povo e o estudante brasileiro não merece essa figura insana. November 16, 2019