UNE e Ubes pegam vazamento das notas do Enem e anunciam ação judicial contra o MEC

247 - A União Nacional dos Estudantes (UNE) e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) entrarão na justiça contra o ministério da Educação, após receber denúncias de que candidatos de vários estados tiveram acesso às suas colocações na manhã desta quarta-feira (28).

Publicação das notas é ilegal pois contraria decisão judicial que suspendeu a divulgação dos resultados do Sisu, após seis mil estudantes reclamarem de erros nas provas.

"Temos provas de que durante aproximadamente 3 minutos o resultado do #SISU foi divulgado no dia de hoje, demonstrando que o MEC descumpriu uma ação da Justiça Federal. Além do Ministro da Educação desrespeitar os estudantes, ele desrespeita também a Justiça. Vem processo aí!"declarou Pedro Gorki, presidente da UBES.

Além de divulgar os resultados das provas sem autorização judicial, Weintraub também causou revolta ao determinar nova análise da prova do Enem de uma candidata após receber reclamação do pai dela --que nas redes sociais se mostra alinhado ao governo Bolsonaro--, via Twitter.