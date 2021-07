UNE elege mulher negra como presidente pela 1ª vez na história

Natural do Amazonas, a estudante de Direito Bruna Chaves Brelaz, de 26 anos, é também a primeira representante da Região Norte do Brasil a comandar a entidade edit

247 - Pela primeira vez em 84 anos de história, a UNE (União Nacional dos Estudantes) elegeu uma mulher negra para ser presidente: Bruna Chaves Brelaz, 26 anos. Natural do Amazonas, a estudante de Direito — sua segunda graduação — é também a primeira representante da Região Norte do Brasil a comandar a entidade. A informação é do portal UOL.

"Devido à pandemia e a impossibilidade de realizar um evento que chega a reunir 10 mil estudantes, a UNE indicou a nova diretoria respeitando a proporcionalidade eleita na votação do seu 57º Conune, realizado em 2019.

A nova composição terá duração de um ano, podendo ser estendida", diz a UNE, em comunicado divulgado em seu site.

É com muito orgulho que a partir de hoje assumo a presidência da @uneoficial. Trago a força de ser mulher negra e amazonense, pronta para lutar junto aos milhões de estudantes brasileiros por um país digno e potente. Orgulho de fazer parte de uma entidade tão combativa. Seguimos! — Bruna Brelaz (@brunabrelaz) July 18, 2021

