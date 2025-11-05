União Brasil agenda expulsão de Celso Sabino para coincidir com abertura da COP-30

247 - O União Brasil agendou uma reunião do Conselho de Ética para discutir a expulsão do ministro do Turismo, Celso Sabino, exatamente no horário da abertura da COP-30, marcada para a próxima segunda-feira (10), às 15h, em Belém (PA). A informação foi divulgada pela Coluna do Estadão, que apurou que a escolha do momento é interpretada como uma provocação política dentro da legenda .

De acordo com o Estadão, a coincidência não é vista como mero acaso. A COP-30, conferência climática das Nações Unidas, é considerada a principal bandeira de Sabino no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o evento será realizado justamente em seu estado natal, o Pará.Sabino enfrenta um embate prolongado com a direção do União Brasil, que pressiona pela sua saída do ministério desde setembro. No dia 18 daquele mês, o partido deu um ultimato ao ministro para deixar o cargo, mas ele optou por permanecer leal ao governo Lula.

A decisão de Sabino desafiou a orientação da sigla, que, ao lado do Progressistas (PP), anunciou o desembarque da base governista. A federação União-PP sinalizou que deve apoiar um candidato de oposição ao Planalto em 2026, o que agravou o impasse interno.Apesar da tensão, o presidente Lula intensificou demonstrações públicas de apoio a Celso Sabino nas últimas semanas.

O ministro, por sua vez, já planeja disputar uma vaga no Senado pelo Pará em 2026, com o respaldo do chefe do Executivo.A escolha do horário da reunião — coincidente com o início da COP-30 — reforça o tom político da movimentação. Sabino é uma das principais figuras do governo federal na organização do evento internacional e vinha utilizando a conferência como vitrine de sua atuação à frente do Turismo.Com a reunião do Conselho de Ética marcada, o União Brasil deixa clara sua disposição de romper de forma definitiva com o ministro, mesmo em um momento de destaque internacional para o país e para o próprio Sabino.