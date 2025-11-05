TV 247 logo
      União Brasil agenda expulsão de Celso Sabino para coincidir com abertura da COP-30

      Partido marca reunião para discutir saída do ministro do Turismo no mesmo horário do início da conferência climática, em Belém

      União Brasil agenda expulsão de Celso Sabino para coincidir com abertura da COP-30 (Foto: ABR)

      247 - O União Brasil agendou uma reunião do Conselho de Ética para discutir a expulsão do ministro do Turismo, Celso Sabino, exatamente no horário da abertura da COP-30, marcada para a próxima segunda-feira (10), às 15h, em Belém (PA). A informação foi divulgada pela Coluna do Estadão, que apurou que a escolha do momento é interpretada como uma provocação política dentro da legenda .

      De acordo com o Estadão, a coincidência não é vista como mero acaso. A COP-30, conferência climática das Nações Unidas, é considerada a principal bandeira de Sabino no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o evento será realizado justamente em seu estado natal, o Pará.Sabino enfrenta um embate prolongado com a direção do União Brasil, que pressiona pela sua saída do ministério desde setembro. No dia 18 daquele mês, o partido deu um ultimato ao ministro para deixar o cargo, mas ele optou por permanecer leal ao governo Lula.

      A decisão de Sabino desafiou a orientação da sigla, que, ao lado do Progressistas (PP), anunciou o desembarque da base governista. A federação União-PP sinalizou que deve apoiar um candidato de oposição ao Planalto em 2026, o que agravou o impasse interno.Apesar da tensão, o presidente Lula intensificou demonstrações públicas de apoio a Celso Sabino nas últimas semanas. 

      O ministro, por sua vez, já planeja disputar uma vaga no Senado pelo Pará em 2026, com o respaldo do chefe do Executivo.A escolha do horário da reunião — coincidente com o início da COP-30 — reforça o tom político da movimentação. Sabino é uma das principais figuras do governo federal na organização do evento internacional e vinha utilizando a conferência como vitrine de sua atuação à frente do Turismo.Com a reunião do Conselho de Ética marcada, o União Brasil deixa clara sua disposição de romper de forma definitiva com o ministro, mesmo em um momento de destaque internacional para o país e para o próprio Sabino.

