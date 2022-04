União Brasil confirma que Moro está fora da disputa presidencial

Apoie o 247

247 - A cúpula do União Brasil divulgou na tarde deste sábado (2) uma nota em que afirma que o ex-juiz Sérgio Moro está fora da disputa pela presidência nas eleições de 2022. "Sua filiação ao União Brasil tem como objetivo a construção de um projeto político-partidário no estado de São Paulo e facilitar a construção do centro democrático, bem como o fortalecimento do propósito de continuarmos crescendo em todo país”, diz a nota assinada pelo presidente nacional, Luciano Bivar, o secretário-geral, ACM Neto, e o vice-presidente Antonio Rueda.

Moro, que vem negando que tenha desistido de disputar o Palácio do Planalto, se reuniu neste sábado como ex-governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB). A conversa, segundo Moro, foi pautada pela necessidade de “união do centro”. Sob o mesmo mote, ele também se reuniu com a senadora Simone Tebet (MS), pré-candidata do MDB ao Palácio do Planalto.

Leia a nota do União Brasil:

“O União Brasil tem na sua essência a defesa da democracia. Nascemos pautados pelo respeito ao espírito colegiado, e seguiremos assim na tomada de todas as decisões internas.

O ex-ministro Sergio Moro é um homem íntegro, capaz de enriquecer, junto às demais lideranças partidárias, a discussão sobre o futuro que almejamos para o país.

Sua filiação ao União Brasil tem como objetivo a construção de um projeto político-partidário no estado de São Paulo e facilitar a construção do centro democrático, bem como o fortalecimento do propósito de continuarmos crescendo em todo país.

Luciano Bivar

Presidente União Brasil Nacional

ACM Neto

Secretário Geral União Brasil Nacional

Antônio Eduardo de Rueda

Primeiro Vice-Presidente do União Brasil Nacional Presidente do União Brasil de São Paulo”

