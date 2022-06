União Brasil lima Moro da disputa ao Senado e ex-juiz suspeito deverá concorrer a uma vaga na Câmara, diz site

Vaga ao Senado deverá ficar com o deputado estadual Milton Leite, diz o site O Antagonista edit

247 - O ex-juiz parcial Sergio Moro (União Brasil-SP) não deverá disputar uma vaga ao Senado como desejado por ele. De acordo com o site O Antagonista, a legenda deverá entregar a vaga ao deputado estadual Milton Leite, considerado uma “peça fundamental” para o apoio da legenda à reeleição de Rodrigo Garcia (PSDB). Caso isso se confirme, só restará a Moro disputar uma vaga à Câmara dos Deputados

Segundo a reportagem, o assunto foi discutido em uma reunião entre Leite - um dos principais aliados de Rodrigo Garcia - e grandes empresários que aconteceu na quarta-feira (1), na mansão do advogado Nelson Williams. Na ocasião, todos teriam confirmado o apoio à campanha de reeleição de Garcia, o que deixaria Moro ainda mais isolado em suas pretensões políticas.

“Na prática, significa que o ex-juiz só terá apoio do partido para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Do lado de fora, a percepção é de que Moro, que sonhava com a Presidência da República, levou mais uma rasteira e apequenou-se de vez”, destaca o site.

