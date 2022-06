Universidades federais têm déficit de pelo menos 11 mil professores e técnicos

Apoie o 247

247 - As universidades federais brasileiras têm um déficit de pelo menos 11 mil professores e servidores técnico-administrativos, de acordo com nota técnica do Ministério da Educação (MEC) enviada no fim de maio à Economia. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

No documento, o MEC apontou que apenas 4.644 dos 8.373 cargos de docentes prometidos às universidades foram autorizados (déficit de 3.729). Em relação aos técnicos, responsáveis por laboratórios e bibliotecas, por exemplo, o déficit é de 7.273 cargos. No total, a rede federal tem 95 mil professores e 102 mil técnicos.

Nos últimos anos, as universidades têm sofrido com o corte do orçamento de custeio, usado para contas de energia ou limpeza. Neste mês, o governo Jair Bolsonaro bloqueou R$ 1,6 bilhão do MEC, mas liberou, em maio, 1.250 vagas para a Polícia Federal e a Rodoviária Federal.

