Universidades unem forças na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza

247 - O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, anunciou nesta quarta-feira (5), em Doha, no Catar, as universidades que passam a compor o Comitê Acadêmico da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A informação foi divulgada pelo próprio ministério. Segundo o anúncio, a Universidade de Oxford será a titular do comitê, tendo a Universidade de Brasília (UnB) como primeira suplente e a Universidade de Buenos Aires como segunda suplente.

De acordo com Wellington Dias, que copreside a Aliança Global, a iniciativa marca um novo passo na articulação entre governos, organismos multilaterais e instituições de ensino superior. “As universidades do mundo estão se organizando, em diferentes países e blocos, para apoiar com conhecimento os propósitos da Aliança: fortalecer a presença da academia no cumprimento dos objetivos de erradicação da fome e da pobreza no mundo”, afirmou o ministro.

Dias destacou ainda que o combate à pobreza e à fome precisa contar com o suporte da ciência. Para ele, as pesquisas e o conhecimento acadêmico são essenciais para aprimorar o desenvolvimento de políticas públicas. “O Brasil quer compartilhar com o mundo as fórmulas, estratégias e políticas que têm se mostrado eficazes”, completou.

A Universidade de Oxford, uma das mais prestigiadas do mundo, foi escolhida por sua liderança em redes globais de pesquisa e sua cooperação com organismos multilaterais. “Estamos muito honrados em nos juntar a diversos acadêmicos, pesquisadores e estudantes ao redor do mundo que estão focados em enfrentar os problemas da fome e da pobreza, trabalhando para encontrar soluções de longo prazo”, declarou Sabina Alkire, diretora da Iniciativa de Oxford sobre Pobreza e Desenvolvimento Humano (OPHI).

Para Alkire, a Aliança Global tem o potencial de reunir pessoas comprometidas com a transformação social e a inovação. “Queremos trabalhar não apenas com a academia, mas também com todos os que caminham conosco nessa causa”, acrescentou.

A Universidade de Brasília foi reconhecida pelo seu protagonismo e engajamento institucional dentro da Aliança Global, evidenciado pela criação de um Comitê Gestor Interdisciplinar e por ações de mobilização acadêmica em torno do tema da erradicação da pobreza.

Já a Universidade de Buenos Aires se destaca pela capacidade de articulação regional e pela atuação em iniciativas de cooperação Sul-Sul, fortalecendo a interlocução entre países latino-americanos e outras regiões em desenvolvimento.

As três instituições assumem o compromisso de ampliar a cooperação acadêmica internacional, com especial atenção a regiões vulneráveis como África, Ásia, Europa Oriental e países árabes. O objetivo é que o conhecimento científico contribua de forma prática e coordenada para reduzir as desigualdades e acelerar o cumprimento das metas globais de erradicação da fome e da pobreza.