Ursula von der Leyen exalta "liderança" de Lula antes de assinar acordo UE-Mercosul

247 - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, exaltou a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) horas antes da assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, que será assinado neste sábado em Assunção, no Paraguai.

"Meu caro presidente Lula, o senhor é realmente um líder comprometido com valores que são muito importantes para nós: democracia, uma ordem internacional com base em regras e respeito ao nosso planeta, respeito às comunidades e respeito às comunidades e nações soberanas. É este tipo de líder que precisamos hoje", disse.

"Amanhã assinaremos o acordo com o Mercosul. Mas, antes disso, é importante para mim me reunir com o senhor, presidente Lula. Por mais de duas décadas, inúmeros negociadores e seus líderes trabalharam neste acordo com o Mercosul, que levou 25 anos para ser concluído. Agora ele foi concluído e é a conquista de uma geração inteira. Mas a liderança política, o compromisso pessoal e a paixão que o senhor demonstrou nos últimos meses são enormes", ressaltou Von der Leyen em seu discurso.

"O acordo UE-Mercosul tem uma mensagem forte que diz: sejam bem-vindos ao maior mercado do mundo e à maior área de livre comércio do mundo", destacou.

"O comércio internacional não é jogo de soma zero. Pois concordamos que todo mundo deve se beneficiar com novos empregos e maiores oportunidades para o setor empresarial dos dois lados", completou mais à frente.