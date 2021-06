"Ustra morreu, mas Cunha vive", diz Leonardo Stoppa

"Não é uma holding, é a filial brasileira, amado pelo gado, apoiador do Bolsonaro e perseguidor do PT!", ironizou o comunicador Leonardo Sttopa sobre o tuíte de Eduardo Cunha atacando os atos pelo Fora Bolsonaro edit

247 - O comunicador Leonardo Stoppa comentou nas redes sociais o tuíte do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (MDB-RJ) sobre os atos pelo Fora Bolsonaro realizados neste sábado, 19 de junho.

"Ele está no meio de nós, lutando contra a corrupção e aglomeração! Não é uma holding, é a filial brasileira, amado pelo gado, apoiador do Bolsonaro e perseguidor do PT! Ustra morreu, mas CUNHA VIVE", escreveu Stoppa, compartilhando o tuíte de Cunha.

Fuk#@ng shit! Ele está no meio de nós, lutando contra a corrupção e aglomeração! Não é uma holding, é a filial brasileira, amado pelo gado, apoiador do Bolsonaro e perseguidor do PT! Ustra morreu, mas CUNHA VIVE😨😱😖🤢🤮🤮🤮 pic.twitter.com/C49slNbF2P June 21, 2021









