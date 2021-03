Vacinação no Brasil está atrasada 'desde o Mandetta', reconhece Guedes

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, reconheceu na CNN Brasil nesta quarta-feira (17) que a vacinação contra Covid-19 no Brasil está atrasada. O ministro, no entanto, afirmou que o problema se arrasta desde a gestão de Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde, que teve fim em 16 de abril de 2020.

"A entrega da vacina não está atrasada só agora não. Desde aquela época (do Mandetta), já deveríamos estar comprando vacina, não é mesmo? O dinheiro estava lá. Então é muito fácil atribuir a A ou a B. Nós temos que responder a essa crise coletivamente", falou. Importante pontuar que não existiam ainda vacinas contra a doença quando Mandetta ocupava o ministério.

Guedes alegou que o Executivo e o Legislativo liberaram verba para a compra de vacinas desde o início da pandemia, mas não falou sobre a campanha do governo federal contra os imunizantes. "Não adianta as pessoas quererem subir em cadáveres para fazer política. No primeiro dia (da oficialização da pandemia), nós demos R$ 5 bilhões. No dia em que houve a comunicação. O Ministro ainda era o Mandetta. No dia em que ele comunicou, ele saiu do Congresso com R$ 5 bilhões no bolso. Nunca faltou dinheiro. Era possível ter sido mais rápido? Sim. Era possível que a mídia fosse mais construtiva? Era possível que os governadores ajudassem também? O dinheiro foi para os estados. Então, por que os leitos foram desativados? Pois todos nós achávamos que a pandemia estava indo embora".

Mandetta, por sua vez, disse que Guedes é "mentiroso". "Guedes desonesto e mentiroso. Negacionismo do governo mata pessoas e empresas. CPI já! Mais postos de saúde e menos posto Ipiranga".

