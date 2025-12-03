Vai prestar CNU? Confira todas as informações fundamentais do concurso
247 - A etapa discursiva do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 será realizada neste domingo (7) e deve mobilizar cerca de 42,4 mil candidatos em todo o país. As informações constam em reportagem publicada pelo g1.
Com a proximidade do exame, cresce a atenção dos candidatos não apenas para os conteúdos, mas também para as regras do dia da prova — que incluem itens obrigatórios, materiais permitidos e uma série de proibições. A recomendação é que tudo seja separado previamente, a fim de evitar contratempos e garantir foco total na redação ou nas questões discursivas.
Como será a prova discursiva
A aplicação ocorrerá simultaneamente para todos os blocos temáticos, com estrutura que varia conforme o nível da vaga:
- Nível Superior: duas questões discursivas de até 30 linhas, valendo 22,5 pontos cada;
- Nível Intermediário: uma redação dissertativo-argumentativa, limitada a 30 linhas, com valor total de 30 pontos.
Em ambos os casos, a banca avaliará clareza, objetividade e domínio da norma culta. A nota da discursiva compõe a Nota Final Ponderada, podendo alterar significativamente a classificação dos candidatos — especialmente para aqueles que tiveram desempenho mediano na prova objetiva.
Critérios de avaliação
O edital estabelece regras específicas para cada nível:
- Nível Superior: metade da nota depende do domínio técnico do conteúdo e a outra metade da qualidade textual, envolvendo ortografia, coesão, coerência e estrutura;
- Nível Intermediário: toda a nota é atribuída à qualidade da escrita e à capacidade argumentativa.
Respostas fora do espaço determinado, ilegíveis ou que permitam identificação do candidato serão zeradas. A escrita deve ser feita exclusivamente com caneta esferográfica azul ou preta, de corpo transparente. Rascunhos não são corrigidos.
Estratégias de estudo e estrutura recomendada
Para garantir um bom desempenho, especialistas ouvidos pelo g1 reforçam a importância de revisar conteúdos, treinar textos e simular a prova completa. A professora Leticia Bastos destaca: “revise os eixos temáticos, treine redações de até 30 linhas e simule o tempo de prova”.
Ela também recomenda uma estrutura de quatro parágrafos — introdução, dois argumentos e conclusão — além de um rascunho prévio para organizar tese e ideias. No nível superior, a docente lembra que é fundamental equilibrar domínio técnico e correção linguística, já que a pontuação é dividida entre esses dois eixos.
Horários e duração da etapa
Os portões fecham às 12h30 (horário de Brasília), e a prova começa às 13h. A duração varia:
- Nível Superior: até 16h (3 horas); retirada do caderno a partir de 15h
- Nível Intermediário: até 15h (2 horas); retirada do caderno a partir de 14h
Todos os candidatos devem permanecer na sala por, no mínimo, uma hora. As três últimas pessoas só podem sair juntas após assinarem a ata da sala e entregarem o cartão de respostas e a folha definitiva.
Como foi a primeira fase
Realizada em 5 de outubro, a prova objetiva teve 36 versões diferentes para evitar fraudes e permitiu que candidatos levassem o caderno para casa — desde que permanecessem até o fim da aplicação. A participação também surpreendeu: 57,2% dos inscritos estiveram presentes, reduzindo a abstenção a 42,8%, índice menor que o do ano anterior.
A etapa teve duração de:
- 5 horas para nível superior;
- 3h30 para nível intermediário.
As questões foram divididas entre conhecimentos gerais e específicos, com variação no número total conforme o bloco temático.
Estrutura do CNU 2025
O concurso organiza as vagas em nove blocos temáticos, que abrangem áreas como Seguridade Social, Administração, Engenharias, Cultura e Educação, Justiça e Defesa, além de blocos exclusivos para nível intermediário.
Os salários variam entre R$ 4 mil e R$ 16 mil, e, embora grande parte das vagas esteja em Brasília, há oportunidades em outras regiões do país.
O CNU 2025 também trouxe um diferencial: todas as regras estão reunidas em um único edital, facilitando o planejamento dos candidatos.
Próximos passos
- 1º de dezembro: liberação do cartão de confirmação
- 7 de dezembro: prova discursiva
- 6 de janeiro de 2026: divulgação das notas preliminares e espelhos de correção
- 7 e 8 de janeiro: período de recursos
- 30 de janeiro de 2026: publicação do resultado final e da classificação
Com a etapa discursiva se aproximando, o desempenho deste domingo será decisivo para milhares de candidatos que disputam o maior concurso público do país.