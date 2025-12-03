Vai prestar CNU? Confira todas as informações fundamentais do concurso

247 - A etapa discursiva do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 será realizada neste domingo (7) e deve mobilizar cerca de 42,4 mil candidatos em todo o país. As informações constam em reportagem publicada pelo g1.

Com a proximidade do exame, cresce a atenção dos candidatos não apenas para os conteúdos, mas também para as regras do dia da prova — que incluem itens obrigatórios, materiais permitidos e uma série de proibições. A recomendação é que tudo seja separado previamente, a fim de evitar contratempos e garantir foco total na redação ou nas questões discursivas.

Como será a prova discursiva

A aplicação ocorrerá simultaneamente para todos os blocos temáticos, com estrutura que varia conforme o nível da vaga:

Nível Superior: duas questões discursivas de até 30 linhas, valendo 22,5 pontos cada;

duas questões discursivas de até 30 linhas, valendo 22,5 pontos cada; Nível Intermediário: uma redação dissertativo-argumentativa, limitada a 30 linhas, com valor total de 30 pontos.

Em ambos os casos, a banca avaliará clareza, objetividade e domínio da norma culta. A nota da discursiva compõe a Nota Final Ponderada, podendo alterar significativamente a classificação dos candidatos — especialmente para aqueles que tiveram desempenho mediano na prova objetiva.

Critérios de avaliação

O edital estabelece regras específicas para cada nível:

Nível Superior: metade da nota depende do domínio técnico do conteúdo e a outra metade da qualidade textual, envolvendo ortografia, coesão, coerência e estrutura;

metade da nota depende do domínio técnico do conteúdo e a outra metade da qualidade textual, envolvendo ortografia, coesão, coerência e estrutura; Nível Intermediário: toda a nota é atribuída à qualidade da escrita e à capacidade argumentativa.

Respostas fora do espaço determinado, ilegíveis ou que permitam identificação do candidato serão zeradas. A escrita deve ser feita exclusivamente com caneta esferográfica azul ou preta, de corpo transparente. Rascunhos não são corrigidos.

Estratégias de estudo e estrutura recomendada

Para garantir um bom desempenho, especialistas ouvidos pelo g1 reforçam a importância de revisar conteúdos, treinar textos e simular a prova completa. A professora Leticia Bastos destaca: “revise os eixos temáticos, treine redações de até 30 linhas e simule o tempo de prova”.

Ela também recomenda uma estrutura de quatro parágrafos — introdução, dois argumentos e conclusão — além de um rascunho prévio para organizar tese e ideias. No nível superior, a docente lembra que é fundamental equilibrar domínio técnico e correção linguística, já que a pontuação é dividida entre esses dois eixos.

Horários e duração da etapa

Os portões fecham às 12h30 (horário de Brasília), e a prova começa às 13h. A duração varia:

Nível Superior: até 16h (3 horas); retirada do caderno a partir de 15h

até 16h (3 horas); retirada do caderno a partir de 15h Nível Intermediário: até 15h (2 horas); retirada do caderno a partir de 14h

Todos os candidatos devem permanecer na sala por, no mínimo, uma hora. As três últimas pessoas só podem sair juntas após assinarem a ata da sala e entregarem o cartão de respostas e a folha definitiva.

Como foi a primeira fase

Realizada em 5 de outubro, a prova objetiva teve 36 versões diferentes para evitar fraudes e permitiu que candidatos levassem o caderno para casa — desde que permanecessem até o fim da aplicação. A participação também surpreendeu: 57,2% dos inscritos estiveram presentes, reduzindo a abstenção a 42,8%, índice menor que o do ano anterior.

A etapa teve duração de:

5 horas para nível superior;

para nível superior; 3h30 para nível intermediário.

As questões foram divididas entre conhecimentos gerais e específicos, com variação no número total conforme o bloco temático.

Estrutura do CNU 2025

O concurso organiza as vagas em nove blocos temáticos, que abrangem áreas como Seguridade Social, Administração, Engenharias, Cultura e Educação, Justiça e Defesa, além de blocos exclusivos para nível intermediário.

Os salários variam entre R$ 4 mil e R$ 16 mil, e, embora grande parte das vagas esteja em Brasília, há oportunidades em outras regiões do país.

O CNU 2025 também trouxe um diferencial: todas as regras estão reunidas em um único edital, facilitando o planejamento dos candidatos.

Próximos passos

1º de dezembro: liberação do cartão de confirmação

liberação do cartão de confirmação 7 de dezembro: prova discursiva

prova discursiva 6 de janeiro de 2026: divulgação das notas preliminares e espelhos de correção

divulgação das notas preliminares e espelhos de correção 7 e 8 de janeiro: período de recursos

período de recursos 30 de janeiro de 2026: publicação do resultado final e da classificação

Com a etapa discursiva se aproximando, o desempenho deste domingo será decisivo para milhares de candidatos que disputam o maior concurso público do país.