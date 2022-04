"Vai trabalhar, meu filho", responde Deolane após ser ironizada por Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A advogada Deolane Bezerra rebateu Jair Bolsonaro (PL) após críticas dele em consequência de um encontro da influenciadora com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Ajuda né 'mito' vai trabalhar meu filho, vai fazer algo de bom pelos brasileiros", escreveu ela no Twitter.

Segundo a coluna Sonar, no jornal O Globo, a influenciadora também fez outra declaração, ao destacar que, como advogada, defende a lei. "Eu sou uma advogada criminalista, eu defendo a lei. Pega a matéria completa e coloca, não fica colocando trechos para deixar seus eleitores mais alienados ainda", disse.

"Um presidente da república, que deveria estar preocupado com mil e uma coisas está me ofendendo no Twitter e no Facebook porque eu apoio um adversário seu. Sendo que alguns meses atrás a equipe estava atrás de mim, mas não aceitei porque tenho princípios políticos", afirmou.

Após o encontro dela com o ex-presidente, Bolsonaro compartilhou no Twitter o trecho de um vídeo no qual a advogada Deolane Bezerra afirmou que "gosta de advogar para bandido".

O Brasil cheio de problemas para serem resolvidos e o cara quer vir me atacar? Ajuda né "mito" vai trabalhar meu filho, vai fazer algo de de bom pelos brasileiros.





