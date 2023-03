Valdemar Costa Neto confirma retorno de Bolsonaro ao Brasil em 30 de março

Apoie o 247

247 - O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta sexta-feira (24) que seu companheiro de partido Jair Bolsonaro, que está atualmente nos Estados Unidos, voltará ao Brasil no dia 30 de março.

A postagem informa ainda que o ex-chefe do Executivo "vai desembarcar em Brasília às 7h30".

Em entrevista à Record TV, Bolsonaro havia dito que, em princípio, está com o retorno ao Brasil “pré-marcado” para o dia 30 de março, que cai numa quinta-feira.

Bolsonaro fugiu do País antes mesmo da posse do presidente Lula e acompanhou de longe os atos terroristas de seus apoiadores no 8/1, pelos quais é investigado no Supremo Tribunal Federal.

O presidente Lula estará na China quando Bolsonaro deve pousar em solo nacional. A volta do petista está programada para o dia 31.

