Valdemar Costa Neto está detido na carceragem da Polícia Federal, em Brasília

247 – Valdemar Costa Neto, presidente do PL, encontra-se sob custódia na carceragem da Polícia Federal, localizada na capital federal. Sua detenção ocorreu após uma operação conduzida pela PF no dia 8 de fevereiro. Na sequência, está programada uma audiência de custódia para o político no dia seguinte à sua prisão.

A razão da detenção de Costa Neto foi a descoberta de uma arma irregular em sua residência, juntamente com uma pepita de ouro. As autoridades estão investigando o caso por suspeita de posse ilegal de arma e usurpação de minerais. A defesa do político alega que a arma é devidamente registrada e que a pedra encontrada tem um valor insignificante, segundo reportagem da CNN.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no apartamento de Valdemar Costa Neto, as autoridades encontraram a pepita de ouro, cuja origem ainda está sob investigação. A Polícia Federal está averiguando se a pepita foi extraída de forma ilegal de algum garimpo e está aguardando o resultado oficial da perícia para determinar o curso das investigações.

A operação policial que levou à detenção de Costa Neto está focada na investigação de uma suposta organização criminosa ligada a tentativas de golpe de Estado. Enquanto isso, os advogados do presidente do PL questionam a legalidade da prisão, argumentando que a arma encontrada é registrada e que a pepita de ouro não constitui um crime relevante.

