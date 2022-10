Valdemar Costa Neto prevê que parte do PL vai aderir a Lula em caso de vitória no domingo

Apoie o 247

247 - Presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro (PL), Valdemar Costa Neto prevê um racha na sigla em caso de vitória do ex-presidente Lula (PT) na eleição presidencial de domingo (30), informa Guilherme Amado, do Metrópoles.

"O deputado prevê que a ala do partido que sempre foi governo deve se alinhar a um governo petista, mas haverá um segmento numeroso, bolsonarista, que desejará ser oposição a Lula", diz a reportagem.

O PL tem hoje 99 deputados eleitos, e estima-se que 61 deles sejam mais próximos de Bolsonaro do que de Valdemar. "Isso não significa, entretanto, que, no governo petista, todos os alinhados ao atual presidente seriam de oposição. Valdemar acredita que ao menos parte desse total também toparia votar com o governo em algumas pautas, a exemplo do contingente mais próximo de Valdemar", destaca.

