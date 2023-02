'Valdemar dizia que o Bolsonaro era burro', diz ex-mulher do presidente do PL

Apoie o 247

247 - Maria Christina Mendes Caldeira, ex-mulher do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, líder do Centrão e presidente do PL, criticou a aliança do dirigente partidário com Jair Bolsonaro e afirmou à coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, que o ex-marido costumava chamar o ex-presidente de “burro”.

“O Valdemar sempre disse que o Bolsonaro é burro e do baixo clero. Mas ele fez uma conta política. Hoje está liderando esses malucos da extrema direita. Ele é uma águia, já sabia quantos votos ia ter em cada urna antes mesmo da eleição. Só que eu não sei quanto tempo vai aguentar esse arranjo. Afinal, o Bolsonaro equivale a umas cinco mulheres com TPM ao mesmo tempo", disse Maria Christina.

Na entrevista, ela voltou a repetir que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro manteve um relacionamento com Valdemar Costa Neto antes de se casar com Bolsonaro, em 2007, e disse que ela é mais inteligente que o marido. "Tudo o que o Bolsonaro tem de burro, ela não tem", afirmou.

