'Vamos deixar do lado', diz Maia sobre projeto de mineração em terras indígenas

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que, por enquanto, o projeto enviado pelo governo Bolsonaro para liberar a mineração e a geração de energia em terras indígenas não é prioridade.

"(O projeto) não terá por parte da Câmara a urgência que alguns gostariam. Vamos aguardar, deixar do lado da Mesa, para que no momento adequado a gente trate esse debate com todo cuidado do mundo. Podemos abrir o debate, sem o projeto, para ver como e por que regulamentar a exploração de mineração em terra indígena. O constituinte tratou dessa possibilidade de mineração em terra indígena. Podemos debater, mas tratar desse tema sema um cuidado muito grande é muito difícil, porque sabemos que o tema do meio ambiente na Amazônia, para o Brasil, é decisivo", disse Maia.

Nesta terça (18), Bolsonaro voltou a defender o projeto que enviou à Câmara dos Deputados. Em encontro com lideranças indígenas, em cerimônia de hasteamento da bandeira nacional, Bolsonaro defendeu novamente a exploração de mineração e a geração de energia elétrica em territórios indígenas.

Maia, por sua vez, disse que o tema é sensível, seja para as novas gerações ou para o crescimento econômico. Ele argumentou que a "pré-condição" para o Brasil atrair investimentos é respeitar o meio ambiente.

"Não tenho como devolver, o projeto não é inconstitucional. Não acho que está no momento adequado do debate. Esse é um debate que precisava ser feito de uma outra forma. Primeiro, discutir o tema de uma forma mais ampla, para depois encaminhar um projeto, que (ainda assim) gera muitas dúvidas, muita insegurança para muitas pessoas", defendeu.