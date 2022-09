"Vamos recriar o Ministério da Previdência Social", diz Lula

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) se reuniu nesta quinta-feira (22) com um grupo para discutir políticas públicas para a Terceira Idade. "Essa pequena reunião é para a gente assumir compromissos com vocês. É uma reunião em que a gente está em um processo de construção de programa de governo".

O petista lembrou que em seus governos as filas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foram reduzidas. "Nenhum trabalhador demorava mais que 20 dias para receber sua aposentadoria".

O ex-presidente afirmou que as políticas de suas gestões provam que "a Previdência pode ser muito melhor se ela for humanizada e aproveitar o que nós temos de mundo digital, para a gente poder modernizar nossa Previdência".

"Hoje tem trabalhador esperando quatro anos para se aposentar outra vez, e a impressão que a gente tem é de que a fila que existe na Previdência é porque o governo acha que quanto menos pagar, mais dinheiro sobra para ele encher o bolso do orçamento secreto que ele faz", disse.

Lula também falou em reforçar o atendimento médico para idosos. "É preciso que a gente dê um tratamento especial para as pessoas que estão com uma certa idade. A gente inclusive tem que criar coisas novas, por exemplo: uma pessoa com uma certa idade que começa a sentir uma dor na perna, você tem que ter fisioterapeuta, e isso tem que ser gratuito para o companheiro que está aposentado. Da mesma forma, tem uma profissão que está surgindo com força que é o cuidador. Vamos ter que formar muita gente, e temos que transformar isso em um serviço público, e por isso a gente fala tanto em uma nova política tributária, a gente fala no fortalecimento do SUS. Se a pessoa tiver que pagar um cuidador, a pessoa morre e não pode pagar, porque o que ele ganha não permite".

O petista também falou sobre a alfabetização de idosos e disse: "não tem idade para a gente fazer política pública para as pessoas. Tudo que a gente fizer para uma pessoa idosa é a contraprestação de serviços do que a pessoa já fez pelo país, pela cidade".

"Então nós vamos recriar o Ministério da Previdência Social. No meu partido a gente tem cota de participação para jovem, para mulher, para negro. Tudo tem cota. E não tem cota para nós [idosos]. Nós já somos uma parte muito importante da nação brasileira, e que bom que seja assim", concluiu.

