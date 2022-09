Vanderlei Luxemburgo defende voto em Lula para "tirar o sociopata do poder" (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O técnico e ex-jogador Vanderlei Luxemburgo defendeu o voto no ex-presidente Lula (PT) nas eleições e destacou a importância de derrotar Jair Bolsonaro (PL), que ele chamou de “sociopata”.

Fazendo uma analogia ao futebol, Luxa disse que “esse jogo está por terminar e, Brasil, esse jogo é muito importante, e vai definir o futuro do País, que pode ser definido no 1º tempo, não precisa do 2º”.

Defendendo voto útil em Lula para vencer no 1º turno das eleições, o técnico destacou que “não podemos dar nenhuma chance para o adversário”.

Segundo ele, atualmente, o País é dividido entre “as pessoas que querem o melhor para o Brasil e um sociopata”. Referindo-se a Bolsonaro, afirmou: “eu pensei que era um psicopata, mas depois, analisando direitinho, vi que ele é um sociopata”.

“O Brasil hoje tem tudo nas mãos para tirar o sociopata do poder e termos um futuro melhor na frente, com Lula na presidência e Alckmin como vice”, destacou. “Com certeza [com os dois] teremos um futuro melhor”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.