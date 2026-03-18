Vanderlei Luxemburgo recebe apoio do Podemos ao Senado no Tocantins

247 - O ex-técnico Vanderlei Luxemburgo recebeu o apoio da direção nacional do Podemos para disputar uma vaga ao Senado pelo Tocantins nas eleições deste ano. A confirmação ocorreu durante visita da presidente nacional da legenda, Renata Abreu, ao estado.

Durante a agenda, a dirigente reforçou publicamente o interesse do partido em lançar o nome de Luxemburgo para o cargo. “Vanderlei Luxemburgo é o meu senador no Tocantins. É um nome preparado, com história, capacidade de gestão e compromisso com o desenvolvimento do estado”, afirmou.

Natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Luxemburgo mantém residência e propriedades no Tocantins, o que fortalece sua ligação com o estado. Esta não é a primeira vez que o ex-treinador considera entrar na disputa pelo Senado: em 2022, ele chegou a cogitar a candidatura, mas não obteve o aval de sua sigla à época, o PSB.

Agora, com o respaldo do Podemos, Luxemburgo sinaliza disposição para entrar definitivamente na política. “Eu não quero me mudar do Brasil, eu quero mudar o Brasil. Quero mudar o meu Tocantins. Eu fiz muito pelo esporte nacional e sinto que servir ao estado onde resido, onde gero emprego é o meu objetivo”, declarou.