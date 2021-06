Vanderley Santiago, irmão de Valdemiro Santiago, morre de Covid-19

Ele era irmão do empresário Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, que vendia sementes de feijão sob o argumento de que teriam eficácia terapêutica para a cura da doença edit

247 - Vanderley Santiago, de 53 anos, morreu de Covid-19, nesta segunda-feira (28), em São Carlos (SP). Ele era irmão do empresário evangélico Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, que vendia sementes de feijão sob o argumento de que teriam eficácia terapêutica para a cura da doença. A informação é do portal G1.

De acordo com informações da prefeitura, Vanderley procurou atendimento no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho e, posteriormente, foi transferido para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Santa Felícia, onde sofreu uma parada cardiorespiratória e não resistiu.

Ainda segundo a prefeitura, ele estava positivo para a Covid-19 e já havia tomado a primeira dose da vacina contra a Covid em 16 de junho. Ainda não há informações sobre enterro.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.