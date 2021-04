Vanessa Grazziotin: 'portaria do governo traz de volta o controle da natalidade'

247 - A ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) criticou um projeto em discussão no governo Jair Bolsonaro, que estaria pretendendo implementar um controle de natalidade no Brasil.

"GRAVÍSSIMO @jairbolsonaro. Traz de volta o CONTROLE DA NATALIDADE. O DOU de 22.04.21 publicou a decisão de incorporar, no âmbito do SUS, o implante subdérmico de etonogestrel, condicionada à criação de programa específico, na prevenção da gravidez não planejada", escreveu a parlamentar no Twitter.

"O programa é dirigido às mulheres em idade fértil nas seguintes condições: - em situação de rua; com HIV/AIDS; em uso de dolutegravir e de talidomida; privadas de liberdade; trabalhadoras do sexo; e em tratamento de tuberculose c uso de aminoglicosídeos", acrescentou.

De acordo com uma portaria, publicada no Diario Oficial da União no dia 13 de abril, "torna pública a decisão de incorporar o implante subdérmico de etonogestrel, condicionada à criação de programa específico, na prevenção da gravidez não planejada para mulheres em idade fértil: em situação de rua; com HIV/AIDS em uso de dolutegravir; em uso de talidomida; privadas de liberdade; trabalhadoras do sexo; e em tratamento de tuberculose em uso de aminoglicosídeos, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS".

O programa é dirigido às mulheres em idade fértil nas seguintes condições:

- em situação de rua; com HIV/AIDS; em uso de dolutegravir e de talidomida; privadas de liberdade; trabalhadoras do sexo; e em tratamento de tuberculose c uso de aminoglicosídeos.https://t.co/mzyyDy0lNP April 24, 2021

