Veja crava que Lula já decidiu que Zanin está escolhido para o STF

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já teria tomado sua decisão sobre a escolha do substituto do ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a revista Veja, citando "um petista histórico, com laços no mundo jurídico", Lula decidiu que irá indicar o advogado Cristiano Zanin Martins para a vaga.

Por uma questão de cortesia, a confirmação de Zanin só seria anunciada após a formalização da aposentadoria de Lewandowski, antecipada para uma data próxima ao dia 11 de abril. Se algo de muito extraordinário ocorrer até lá, Lula até pode mudar de ideia, mas a conversa de hoje teve o tom de 'o jogo terminou' para os demais concorrentes", diz a revista.

>>> “Zanin é uma das maiores revelações do direito e não vou indicar alguém por ser amigo”, diz Lula sobre STF

Lewandowski antecipa saída

Em conversa reservada, o ministro Ricardo Lewandowski avisou pessoalmente o presidente Lula sobre sua decisão de antecipar a aposentadoria para logo depois do feriado da Páscoa.

Havia pedidos de ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para ele ficar até o dia 11 de maio, quando completará 75 anos. Lewandowski deve enviar o ofício formalizando o pedido de aposentadoria até o final desta semana.

O encontro entre Lula e Lewandowski aconteceu na semana passada no Recife, quando o ministro do Supremo homologou na quarta (22) o acordo entre a União e o estado de Pernambuco para gestão compartilhada do arquipélago de Fernando de Noronha.

