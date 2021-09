Vem Pra Rua decide não participar do ato Fora Bolsonaro de 2 de outubro

Apoie o 247

247 - O movimento de direita Vem Pra Rua anunciou nesta quinta-feira (16) que não sairá às ruas nas manifestações Fora Bolsonaro que acontecerão em todo o país no dia 2 de outubro.

“Nosso registro histórico é anti-PT. Não compactuamos com a candidatura do Lula. Não faz sentido o Vem Pra Rua participar”, afirmou a porta-voz do grupo, Luciana Aberto.

O Movimento Brasil Livre (MBL) ainda não deliberou sobre sua participação na manifestação de outubro, mas alguns integrantes sinalizam que a chance de aderir é baixa. O deputado estadual Mamãe Falei, que é coordenador do MBL, afirmou ao Estado de S. Paulo que a adesão do grupo é difícil. “Estou sentindo que é difícil a gente aderir, porque é realmente uma manifestação com pautas de esquerda, não é uma pauta única”, afirmou.

Nove partidos se unem pelo Fora Bolsonaro

Partidos da oposição na Câmara dos Deputados unificaram as diretrizes para novas manifestações pelo impeachment de Jair Bolsonaro marcadas para os dias 2 de outubro e 15 de novembro. São eles: PSOL, PT, PCdoB, PDT, PSB, PV, Rede, Solidariedade e Cidadania.

Bolsonaro é alvo de mais de cem pedidos de impeachment devido aos inúmeros crimes de responsabilidade cometidos antes e durante a pandemia do coronavírus, como tentativa de interferência na Polícia Federal, estímulo a um golpe no país e recomendações contrárias à ciência no âmbito da pandemia.

Os últimos atos bolsonaristas aconteceram no dia 7 de setembro, quando Bolsonaro disse que não acataria decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes - o magistrado incluiu Bolsonaro no inquérito das fake news, em agosto.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) incluiu na investigação sobre Bolsonaro que corre no órgão a apuração sobre a origem do financiamento dos atos golpistas do 7 de setembro. O Judiciário quer saber quem realizou o pagamento de transporte, diárias, quem participou da organização das manifestações e se elas tiveram conteúdo de campanha eleitoral antecipada.

