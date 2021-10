Vendedor do Carrefour é humilhado por gerente enquanto limpa chão de joelhos em MS (vídeo)

Nas redes sociais circula o vídeo de um vendedor do hipermercado Carrefour sendo humilhado pela gerente, enquanto limpa o chão da loja de joelhos. A gravação é de uma cliente que presenciou a cena em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul edit

247 - Nas redes sociais circula o vídeo de um vendedor do hipermercado Carrefour sendo humilhado pela gerente, enquanto limpa o chão da loja de joelhos. A gravação é de uma cliente que presenciou a cena em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Em nota, a assessoria de imprensa do Carrefour informou que a funcionária foi afastada e que o caso está em investigação.

Já o vendedor humilhado, Pedro Henrique, de 23 anos, contou ao G1 que a situação ocorreu no fim do mês passado, entre 26 e 30 de setembro, e que “já é costume ela ser assim, desde que chegou. Mas eu não queria mídia, não queria manchar o nome da empresa. Eu tinha outros gerentes muito bons. Eles me deram uma oportunidade, eu quero crescer. Tenho medo de ser demitido”.

"Eu tinha terminado de fazer minhas tarefas, e ela [a gerente] pediu para eu dar uma mão para um colega. Eu falei que tudo bem. Limpei os fogões, limpei geladeira, fiz minha parte. Depois, eu estava limpando lá, ela viu uma fita no chão, eu acho que é aquela de demarcação de distanciamento da Covid, ficou aquela cola preta. Ela falou: a gente tem que tirar isso. Eu chamei a equipe de limpeza, eles tentaram tirar e também não conseguiram, disseram que precisava usar uma máquina. Eu falei para ela que não tinha como a equipe limpar, porque a máquina não estava na loja. Ela falou que eu tinha que fazer e já começou a ficar nervosa”, lembrou.

Segundo ele, depois do ocorrido ele passou a ser vítima de chacota entre os colegas e precisou pedir um afastamento médico. “Eles [colegas de trabalho] ficam de brincadeira comigo, fizeram até 'meme'. Poucos ficaram do meu lado. Ninguém nunca me chamou pra perguntar o que aconteceu, para me tranquilizar, ninguém falou nada. Eu não sou de ficar me 'vitimizando', mas acho que merecia pelo menos um pedido de desculpas”, diz.

