Vera Magalhães diz que Bolsonaro está montando suas milícias

Bolsonaro, seus filhos e principais auxiliares apoiam na prática os movimentos de polícias militares nos estados. No caso do motim do Ceará ficou evidente que o bolsonarismo quer criar uma milícia paraestatal a serviço de seu projeto político de extrema-direita

247 - A jornalista Vera Magalhães alerta em sua coluna no Estado de S.Paulo para o perigo de os motins das polícias militares estaduais se transformarem em base para a formação de uma milícia bolsonarista.

"A semana pré-Carnaval foi marcada pelo violento motim da Polícia Militar do Ceará, que ameaça se espalhar por outros Estados, desafia a autoridade dos governadores, conta com a simpatia e o incentivo declarados do presidente Jair Bolsonaro e de seus filhos e asseclas nas redes sociais e pode ser, caso se alastre, o embrião da criação de uma milícia paraestatal bolsonarista", escreve a jornalista.

"Bolsonaro e os filhos oscilam entre a brincadeira simpática e o apoio escancarado ao movimento dos amotinados cearenses, que perpetraram na última quarta-feira a tentativa de homicídio do senador Cid Gomes – que, em outro ato tresloucado muito representativo dessa polarização patológica da política brasileira, havia investido com uma retroescavadeira contra um grupo que tomava um batalhão da PM em Sobral".

"Não se ouviu do presidente da República, do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e de nenhum dos militares do governo, que deveriam ser os primeiros a serem intransigentes na defesa da hierarquia e da disciplina militares, nenhum pio condenando o movimento ilegal dos PMs cearenses, cobrando o imediato desligamento dos amotinados nem a investigação e prisão dos autores dos disparos que alvejaram um senador da República".