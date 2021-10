Vereadora Duda Salabert é vítima de transfobia em shopping de BH

Apoie o 247

247 - A vereadora Duda Salabert (PDT) denunciou, nas redes sociais, mais um caso de transfobia do qual foi vítima, nesta segunda-feira (25). De acordo com relatos da vereadora, funcionárias de um salão de beleza do Shopping Cidade, no Centro de Belo Horizonte, se recusaram a atendê-la pois o estabelecimento “só atendia mulheres”.

Salabert procurou o salão de beleza para fazer a sobrancelha, no início da tarde, mas a funcionária se recusou a realizar o procedimento, relatou a parlamentar em entrevista ao G1.

“A atendente disse que lá só fazem sobrancelhas femininas. Respondi que a minha é feminina. Ela contou que não ia me atender porque não atendiam homens”, relatou.

O Shopping Cidade informou que vai apurar e atuar na conscientização deste e de outros lojistas para evitar que a situação se repita.

