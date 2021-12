Vereadora é eleita a contragosto para 'embelezar' mesa diretora em Canguçu

Apoie o 247

247 - Na última quarta-feira (22), a vereadora Iasmin Roloff (PT) foi eleita segunda vice-presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Canguçu, na Região Sul do Rio Grande do Sul, com votos de colegas que dizeram que ela iria "embelezar a mesa".

"Vereadora Iasmin para embelezar essa mesa aí e dar um 'tchan' feminino, tem todo o nosso apoio", disse o vereador Arion Braga (PP) no momento da votação.

"Emocionalmente, fiquei muito abalada. Não foi um desrespeito à vereadora Iasmin, mas a todas as mulheres. Ainda estou digerindo, encontrando forças para seguir de cabeça erguida, mas me fez muito mal. Não posso me abalar, porque tem muita gente que confia no meu trabalho", relatou Iasmin.

Iasmin é a única mulher eleita vereadora na Câmara do município e a parlamentar mais jovem da legislatura, com 24 anos. Ela também é a única eleita por um partido de esquerda. Ela havia se colocado como candidata à presidência da casa pela oposição, mas não se candidatou ao cargo para o qual foi eleita.

