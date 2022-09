Viagem de Malafaia com Bolsonaro para o exterior foi bancada com dinheiro público

Malafaia confirmou os gastos do governo brasileiro com sua viagem e falou sobre os hotéis em que ficou: “três, quatro estrelas" edit

247 - A viagem do empresário Silas Malafaia com Jair Bolsonaro (PL) para o Reino Unido - na ocasião do funeral da rainha Elizabeth II - e Nova York - para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) - foi bancada com dinheiro público, informa Rodrigo Rangel, do Metrópoles.

O governo brasileiro também custeou as despesas do padre Paulo Antônio de Araújo, que viajou com a comitiva presidencial.

Malafaia confirmou que o governo pagou sua hospedagem, mas calou sobre as despesas com alimentação. "Fiquei em um hotel normal, hotel bom. O de Nova York era inferior ao de Londres”, disse. Ele afirmou que o hotel de Londres era quatro estrelas, e o de Nova York era “três, quatro estrelas". “É prerrogativa do presidente levar convidados para comitiva. Quando era a Dilma (Rousseff), ninguém falava nada sobre os gastos. Agora, quando o presidente leva um pastor para uma viagem parece que um inferno se estabelece na terra”, reclamou.

O empresário ainda afirmou que Bolsonaro, como presidente, pode gastar até R$ 25 mil sem prestar contas. "Ele pode até sacar o dinheiro e não prestar conta".

Malafaia disse ter ido a Londres como líder religioso e afirmou apenas seguiu a comitiva ao viajar para Nova York. “Eu iria para Londres e lá ele (Bolsonaro) ia me colocar num avião comercial para voltar ao Brasil?".

