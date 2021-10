Vice-presidente do PSL chama Bolsonaro de "bandido" e diz que votaria em Lula caso ele vá ao segundo turno

Apoie o 247

247 - O vice-presidente nacional do PSL, deputado federal Junior Bozzella (SP), afirmou que votará no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva caso ele dispute o segundo turno da eleição presidencial de 2022 contra Jair Bolsonaro. “Se, infelizmente, a gente falhar em levar nosso candidato, vou ter discernimento e fazer a opção menos pior", disse o parlamentar em entrevista ao UOL. Ainda segundo ele, "Bolsonaro nos faz reconhecer a excelência de um Temer e que o governo Lula não foi tão ruim assim".

Bozella, que defende a pré-candidatura do ex-juiz Sergio Moro - condenado por parcialidade nos julgamentos dos processos contra Lula - , mostrou arrependimento por ter votado em Bolsonaro no pleito de 2018 e acusou o ex-capitão de “estelionato eleitoral”. "Não temos compromisso com erros. Bandido é bandido, seja ele de direita ou esquerda. A gente não tinha uma bola de cristal. Sabíamos do histórico dele. A minha impressão quando vi a ficha de filiação dele ao PSL foi horrível”, afirmou.

"A gente pode identificar uma série de improbidades. Acho que uma pessoa dessa incorre no processo de ser considerado um bandido", completou.

