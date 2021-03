Vídeo 'Bolsocaro', com críticas à inflação dogoverno Bolsonaro viraliza nas redes sociais

Peça, com 1 minuto e 14 segundos de duração, é intitulada “Todo dia é dia de preço alto no Brasil do Bolsonaro” e faz parte da campanha #Bolsocaro com críticas à política econômica e ao clã Bolsonaro edit

247 - Um vídeo produzido por um grupo anônimo com críticas acerca da inflação registrada ao longo do governo Jair Bolsonaro viralizou nas redes sociais.

A peça, com 1 minuto e 14 segundos de duração, é intitulada “Todo dia é dia de preço alto no Brasil do Bolsonaro” e faz parte da campanha #Bolsocaro, que no dia 28 de fevereiro cobriu 20 pontos da cidade de São Paulo com cartazes criticando o aumento dos preços dos alimentos.

O vídeo também aborda outros assuntos, como os cheques depositados pelo ex-assessor Fabricio Queiroz na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e mansão de R$ 6 milhões comprada recentemente pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

O material já foi compartilhado por políticos como Guilherme Boulos (PSOL) e Ciro Gomes (PDT), além de artistas como Anitta e Fábio Porchat, entre outros.

Veja os vídeos:

