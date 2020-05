(Vídeo) Bolsonaro diz que 'mídia mundial é de esquerda' após eleitora falar que ele é 'malvisto lá fora'

Seguindo a linha do seu discurso no sentido de criar um "inimigo imaginário" para justificar o fracasso do governo, Jair Bolsonaro disse que a "mídia mundial é de esquerda", ao justificar o derretimento de sua imagem no exterior. Também voltou a bajular Donald Trump edit

247 - Jair Bolsonaro ouviu de uma eleitora que ele deveria mandar a "secom fazer um propaganda melhor", pois ele é "malvisto no exterior". Em resposta Bolsonaro disse que a "mídia mundial é de esquerda". Demonstrando novamente submissão aos Estados Unidos, ele disse que 'Trump também sofre muito com isso', em referência à mídia supostamente de esquerda e apontou então para o celular da seguidora e dizendo: "essa que é a minha mídia".

Vale ressaltar que Bolsonaro tenta bajular Trump mesmo após o governo do presidente americano proibir estrangeiros que estiveram no Brasil de viajar aos EUA, o, que segundo a Casa Branca, é uma medida para evitar maior propagação do coronavírus.

A declaração de Bolsonaro segue a linha do seu discurso no sentido de criar um "inimigo imaginário" para justificar o fracasso do governo.

Após um crescimento pífio de 1% em 2019, Bolsonaro se vê cada vez mais acuado com o avanço das investigações sobre a tentativa de interferência na Polícia Federal em decorrência da abertura de um inquérito autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello.

No dia 24 de abril, o então ministro Sérgio Moro (Justiça) anunciou que Bolsonaro queria interferir na PF. "O presidente me relatou que queria ter uma indicação pessoal dele para ter informações pessoais. E isso não é função da PF", disse o ex-juiz em coletiva de imprensa.

Naquela dia Moro anunciou publicamente sua demissão após Bolsonaro exonerar Maurício Valeixo da Diretoria-Geral da PF.

