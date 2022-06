Vídeo: Candidato bolsonarista invade evento de lançamento do plano de governo de Lula

Apoie o 247

247 - O bolsonarista Caíque Mafra, pré-candidato a deputado estadual (Republicanos-SP), invadiu o evento de lançamento das diretrizes do programa de governo da chapa Lula-Alckmin, ocorrido nesta terça-feira (21).

A informação sobre a identificação do invasor foi publicada pela coluna do Guilherme Amado, no Metrópoles. Mafra invadiu o evento durante fala do ex-presidente Lula (confira no vídeo abaixo) e proferiu palavras de ordem contra o petista e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB).

Ainda de acordo com a coluna, uma das poucas falas do bolsonarista que conseguiram ser identificadas foi: “Vai voltar à cena do crime, Alckmin?”

Apesar do transtorno, Lula não chegou a interromper seu discurso e prontamente o invasor foi retirado do local.

