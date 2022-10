Vídeo de Bolsonaro assistindo programa de Lula em restaurante viraliza

Apoie o 247

ICL

247 - Está circulando nas redes sociais um vídeo em que Jair Bolsonaro (PL) está ao lado de apoiadores almoçando enquanto passa na televisão do restaurante uma peça publicitária da campanha do ex-presidente Lula (PT).

O vídeo viralizou nas redes sociais. “Queria deixar aqui meus parabéns para a equipe do Lula por ter estragado o almoço do Bolsonaro”, comentou cientista social Leonardo Rossatto no Twitter ao compartilhar o vídeo.

Queria deixar aqui meus parabéns para a equipe do @LulaOficial por ter estragado o almoço do Bolsonaro pic.twitter.com/SSLGT0AcwP October 24, 2022

A peça em questão foi divulgada na televisão nesta segunda-feira, 24, e denuncia os ataques do governo Bolsonaro à população brasileira, em relação às aposentadorias, ao salário mínimo, entre outros pontos, reforçando que: “Bolsonaro nunca gostou do povo”.

Após assistir a propaganda eleitoral, Bolsonaro parece claramente irritado no vídeo que foi gravado. “Sem imprensa”, comenta o candidato do PL ao perceber que estava sendo gravado.

Enquanto Bolsonaro governa pros ricos, Lula sempre esteve ao lado do povo, pensando soluções para melhorar a vida dos que mais precisam. Não tem comparação. Lula é o Presidente do povo! Confira o programa de hoje na TV. #BrasilDaEsperança #EquipeLula pic.twitter.com/8cUmT7qvXo — Lula 13 (@LulaOficial) October 24, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.