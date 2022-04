Vídeo de Lula com artistas bate mais de 2,6 milhões de visualizações nas redes

Encontro do ex-presidente Lula com figuras como Martinho da Vila e Ludmilla gerou grande repercussão edit

Fórum - O vídeo em que um grupo de artistas aparece ao lado do ex-presidente Lula (PT) cantando o clássico "Olê, Olá, Lula" gerou grande repercussão nas redes sociais. A gravação, que aconteceu durante um encontro do petista com a classe artística no Rio de janeiro, bateu mais de 2,6 milhões de visualizações apenas nas perfis oficiais do ex-presidente no Twitter e no Instagram.

Nomes como Zeca Pagodinho, Ludmilla, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Teresa Cristina, Lenine, Gabi Amarantos, Antonio Pitanga, Maria Rita, entre outros, participaram de encontro com Lula na noite de terça e posaram para foto com o ex-presidente Lula e gravaram o vídeo com o já lendário jingle “Olê, olê, olê, olá... Lula, Lula”.

Com esse time já dá pra fazer um festival! Só falta o nome. Ideias? #EquipeLula pic.twitter.com/ztJdz5FcmP March 30, 2022

