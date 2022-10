Vídeo de Michelle Bolsonaro em casamento maçom de Carla Zambelli viraliza nas redes (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Um vídeo em que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, aparece na celebração do casamento da deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP), em 2020, em uma loja maçônica voltou a circular nas redes sociais. Michelle é evangélica e a maçonaria é condenada pela Igreja Católica, além de ser associada por muitos grupos evangélicos, uma das bases de apoio do bolsonarismo, como uma seita satânica.

Além da primeira-dama, o casamento de Carla Zambelli com o coronel Aginaldo de Oliveira em um templo maçônico também contou com a participação de alguns integrantes do núcleo central do governo Jair Bolsonaro (PL) naquele período, como o ex-juiz suspeito e ex-ministro da Justiça, Sergio Moro (União Brasil), o então ministro da Educação, Abraham Weintraub (PMB), e a ex-secretária especial da Cultura, Regina Duarte. De acordo com o UOL, “deputados bolsonaristas, como Major Vitor Hugo (PL-GO), Coronel Armando (PL-SC), e Bia Kicis (PL-DF), também marcaram presença”.

Nesta semana, um outro vídeo em que Jair Bolsonaro aparece em uma loja da maçonaria tabém causou indignação entre os bolsonaristas religiosos, especialmente os evangélicos.

Acho completamente errado ficar divulgando que a Michelle Bolsonaro esteve no casamento da Carla Zambelli dentro de uma loja maçônica.



Não compartilhem. Por favor.pic.twitter.com/q7EjVfjX3Q — Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) October 5, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.