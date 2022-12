Vídeo: Desesperada, bolsonarista implora por ajuda de Jair após início de megaoperação policial

Apoie o 247

247 - Um vídeo viral nas redes sociais nesta quinta-feira (29) mostra uma mulher bolsonarista desesperada, em prantos, pedindo ajuda a Jair Bolsonaro (PL) após a deflagração da megaoperação policial contra os apoiadores do atual chefe do Executivo envolvidos nos atos terroristas em Brasília no dia 12 de dezembro.

"Cadê você, bolsonaro? Se posiciona, Bolsonaro! O seu povo tá perecendo! O seu povo está sendo perseguido, está sendo preso por lutar pela causa do Brasil, Bolsonaro. Cadê você, Bolsonaro? Cadê a sua caneta?", gritava a bolsonarista nas imagens. Confira abaixo:

